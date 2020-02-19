دولة رئيس مجلس الوزراء يناقش تطوير وتوطين العلاج بالداخل

بنغازي 19 فبراير 2020 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء تطوير خطة الحكومة لتوطين العلاج في الداخل، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب.

وناقش الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي وحضره رئيس جهاز الإمداد الطبي السيد أحمد بورتيمة، تطوير العلاج بالداخل وتوطينه، بحيث لا يحتاج المريض إلى السفر للخارج للعلاج، وذلك من خلال توفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة للكشف، والأطباء الزوار.

وتطرق الاجتماع إلى مشكلة التخليص الجمركي للأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية للقطاع العام في المطارات والموانيء الليبية، وآلية تذليل الصعاب التي تواجهها.

واطلع دولته خلال الاجتماع على عمل مستشفى الأطفال ومستشفى الهواري العام ببنغازي، إضافة إلى مستشفيي البيضاء وشحات ، وتوفير مستلزمات غسيل الكلى في مختلف المرافق التي تختص بهذا الشأن في البلاد. (وال – بنغازي)

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