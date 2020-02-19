رئيس الحكومة يطالب بضرورة تشغيل مطار الأبرق الدولي

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم على إمكانية استئناف العمل بمطار الأبرق الدولي، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل المكلف خالد الجربي، ومدير مصلحة المطارات صالح اشتيوي.

الاجتماع الذي عقد في ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي تم خلاله بحث المشاكل والمختنقات التي تواجه مصلحة المطارات، والاطلاع على نسب أعمال الصيانة الجارية لعدد من المطارات الليبية، حيث وجه رئيس الحكومة تعليماته بضرورة تشغيل مطار الأبرق الدولي لسد أي عجز وتدارك أية مشاكل في تعطل الرحلات لضمان عدم وجود مواطنين عالقين بالمطارات في الخارج.

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