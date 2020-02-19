أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب للمنطقة الشرقية، شحن 8000 جواز سفر من مدينة الزنتان إلى بنغازي.

وقالت المصلحة بصفحتها في “فيسبوك”، “بتعليمات من معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب للمنطقة الشرقية عميد حمدي العبيدي. تم شحن 8000 جواز سفر من الزنتان إلى بنغازي الأربعاء بتاريخ 2020/02/19”.

وأوضحت المصلحة أن هذه الخطوة جاءت خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بين العميـد العبيدي ورئيس قسم التفتيش والمتابعة، ورئيس قسم المشروعات بالمصلحة للمنطقة الشرقية.

ولفتت المصلحة إلى أنه تم التنسيـق مع شـركة “بريد ليبيا”، وذلك ضمن الخطة الموضوعة لتسهيل خدمة استلام الجوازات الجاهزة بالمنطقة الشرقية.

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