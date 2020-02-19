الساعدي مهاجمًا السراج: لماذا لا تطلق عملية شاملة لتحرير كامل التراب الليبي؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شن المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، سامي الساعدي، هجومًا حادًا على رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، متسائلاً عن سبب عدم إطلاقه عملية شاملة لتحرير كامل التراب الليبي.

الساعدي قال في تدوينة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : “سؤال للسراج.. هل أنت رئيس ليبيا أم رئيس طرابلس؟، ولماذا لا تطلق عملية شاملة لتحرير كامل التراب الليبي؟”.

وتساءل أيضًا: “لماذا لا يستهدف طيران الوفاق قواعد وأرتال ميليشيات حفتر في أي مكان من أرض ليبيا التي يفترض أنك رئيسها ومسؤول عن كل شبر فيها؟ ، وهل المنطقة الشرقية أرض ليبية أم لا؟، وهل أنت في شك من كون حفتر متمردًا يجب اعتقاله وتقديمه للمحاكمة؟”.

وأكمل موجهًا حديثه للسراج: “ربما تكون ممنوعًا من التحرك في هذا الاتجاه، والواجب عليك حينها هو الخروج للشعب الليبي وبيان الجهة التي تمنعك من ذلك داخلية كانت أم خارجية”.

واختتم: “أما خطابات عيد الحب فلا تسمن ولا تغني من جوع، ولن تحقن دماء أهلنا وأبنائنا ولن تزيد المتمرد حفتر إلا تماديًا في الإجرام وسفك الدماء، وستكون أنت أحد المسؤولين عن ذلك، طفح الكيل”.

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