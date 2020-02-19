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الساعدي مهاجمًا السراج: لماذا لا تطلق عملية شاملة لتحرير كامل التراب الليبي؟

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شن المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، سامي الساعدي، هجومًا حادًا على رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، متسائلاً عن سبب عدم إطلاقه عملية شاملة لتحرير كامل التراب الليبي.

الساعدي قال في تدوينة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : “سؤال للسراج.. هل أنت رئيس ليبيا أم رئيس طرابلس؟، ولماذا لا تطلق عملية شاملة لتحرير كامل التراب الليبي؟”.

وتساءل أيضًا: “لماذا لا يستهدف طيران الوفاق قواعد وأرتال ميليشيات حفتر في أي مكان من أرض ليبيا التي يفترض أنك رئيسها ومسؤول عن كل شبر فيها؟ ، وهل المنطقة الشرقية أرض ليبية أم لا؟، وهل أنت في شك من كون حفتر متمردًا يجب اعتقاله وتقديمه للمحاكمة؟”.

وأكمل موجهًا حديثه للسراج: “ربما تكون ممنوعًا من التحرك في هذا الاتجاه، والواجب عليك حينها هو الخروج للشعب الليبي وبيان الجهة التي تمنعك من ذلك داخلية كانت أم خارجية”.

واختتم: “أما خطابات عيد الحب فلا تسمن ولا تغني من جوع، ولن تحقن دماء أهلنا وأبنائنا ولن تزيد المتمرد حفتر إلا تماديًا في الإجرام وسفك الدماء، وستكون أنت أحد المسؤولين عن ذلك، طفح الكيل”.

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تعليقات

  • أي حرب شامله هل أنت او السراج او باشا آغا او مليشياتكم او مرتزقتكم رجال حرب شامله الحرب الشامله تريد رجال وأنتم في حكومة الفرقاطه مال بدون رجال فلا مكان لأشباه الرجال في ليبيا بعد دخول الجيش الي وسط طرابلس ان شاء الله عما قريب

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  • لان اسطنبول المدينة التى نصفها فى البحر ونصفها فى البر فاسدة ويعيش فيها امثالكم من شر خلق الله فان المسلمين من اوربا سيفتحوها بدون قتال قبل ظهور الدجال كما فى الحديث الشريف
    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا ، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ ، قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا الَّذِي فِي الْبَحْرِ ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ . ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيُفَرَّجُ لَهُمْ ، فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ ، فَقَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ ، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2920) .

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  • الحرب الشاملة لتحرير البلاد من الاوغاد يقودها المشير بدعم شعبى كاسح بينما المليشيات المكسحة وقائدها الاعمى السراج شوية صراصير جلبت مرتزقة ماجورين ليقاتلوا بدلا منهم وينيكوا نساوينهم بدلا منهم حيث يتفرغوا لاكل المبكبكة ويتركوا المنيكة لنساوينهم مع المرتزقة اتفووووه عليك ياديوث فانت داعرة اخوانى حقير تعيش وسط بيوت الدعارة فى اسطنبول وتقبض ثمن نباحك ضد الجيش الليبى من قطرائيل ومستشار امير قطر الاعلامى يشرف على قناتك وهو عضو الكنيست الاسرائيلى عزمى بشارة يابن الحمارة

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