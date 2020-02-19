

ليبيا



على الانصاري – المغرب |

19 February, 2020

بعد أيام من زيارة وزير خارجيّة الحكومة اللّيبيّة المؤقّتة عبد الهادي الحويج ،إلى العاصمة المغاربة الرباط و لقاءه وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة ، لوحظت مجموعة من الإجراءات الجديدة بمقر القنصلية الليبية بالرباط، تشير إلى اتجاه نحو إغلاقها وتوقيف عملها.

ووفق ما ذكرت وسائل أعلام محلية فإن السيارات الدبلوماسية التابعة للقنصلية المذكورة اختفت من أمام مبناها ، ولم يعد موظفو القنصلية يلجون إلى المبنى الموجودة به ،كما أكدت التقارير استتقدام تعزيزات امنية و اتباع اجراءات خاصة ببابها، حيت وضع عدد من عناصر الأمن، أكثر مما جرت عليه العادة، مما يوحي بـ”منع الدخول إليها”.

لكن الى الان ليست هناك تأكيدات من جهة رسمية بخصوص الوضع الجديد للقنصلية، حيت رفض عدد من المسؤولين الذين تواصلنا معهم نفي أو تأكيد ذلك.

وفي هذا الاطار كشف مصادر جيد الاطلاع أن لقاءات سرية تجري خلال هذا الأسبوع بين ممثلين عن الليبية وممثلين عن الخارجية المغربية، وذلك لتدارس عدد من الملفات قبل الإعلان الرسمي للمغرب عن دعمه للحكومة الليبية و لقوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

و يرجع محللون الموقف المغربي الى عدم ارتياحه لارتماء حكومة فايز السراج، كليا في أحضان تركيا وموافقته على استبعاد المغرب من لقاء برلين، رغم أن المملكة المغربية كانت دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية واضطلعت بدور حاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات، والتي تشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد -الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين-من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد المغاربي الشقيق.