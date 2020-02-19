وزير الطاقة الذرية بالحكومة الليبية يزور مستشفى سمنو القروي‎

قام وزير الطاقة الذرية بالحكومة الليبية سالم عمر سعيد رفقة كلا من وكيل وزارة الصحة بالحكومة الليبية غيث دربوك ومدير مستشفى سمنو القروي بجولة تفقدية داخل مستشفى سمنو القروي ببلدية وادي البوانيس ..

واطلع الوفد الوزاري على اقسام المستشفى والخدمات الصحية التي يقدمها والاحتياجات والمشاكل والصعوبات التي تواجه عمل المستشفى .

وقام أعضاء لجنة دراسة مختنقات بلديات الجنوب بزيارة تفقدية لمعمل الجودة التابع لإدارة المختبرات بمجمع تمنهنت لصيانة وتطوير الطائرات رفقة عدد من الضباط بجولة داخل المعامل وقاعات المختبر والأجهزة الموجودة به والوقوف على وضع البنية التحتية والمبنى .

وتهدف الزيارة للوقوف على وضع المعمل وإمكانية صيانته والاستفادة منه مستقبلا

وتأتي هدة الزيارة في اطار المهمة التي تقوم بها لجنة دراسة وحصر مختنقات بلديات الجنوب التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بالحكومة الليبية