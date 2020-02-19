

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

19 February, 2020

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بحكومة الوفاق الوطني ،الأربعاء ،تخفيض أسعار خدمات الإنترنت بنسبة 50% اعتبارًا من الأول من مارس المقبل، وفق قرار نشرته الهيئة.

وطالب قرار رئيس الهيئة، المهندس سامي محمد الفنطازي رقم (23) لسنة 2020، شركات الاتصالات الوطنية التابعة للهيئة الالتزام بذات النسبة التي حددها القرار ،مشيرة إلى أن القرار جاء بعد سلسلة الاجتماعات والمباحثات عقدها الفنطازي مع المختصين لضمان عدم التسبب بأية آثار سلبية قد تلحق بميزانيات الشركات المعنية.

و يأتي هذا القرار في إطار سعي الهيئة إلى تحسين مستوى خدمات الاتصالات والمعلوماتية وتمكين المواطن من الحصول على الخدمة بأيسر السبل وأقل الأسعار، لتعزيز ثقافة المعرفة الرقمية ومواكبة التطور التكنولوجي للفئات العمرية كافة في ربوع ليبيا.