رغم الحرب… ليبيا تخفض أسعار الإنترنت 50%

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في حكومة الوفاق الوطني، خفض أسعار خدمات الإنترنت بمقدار النصف، بدءًا من مطلع الشهر المقبل.

وفي نص القرار الذي نشر اليوم الأربعاء، طالب المهندس سامي محمد الفنطازي رئيس الهيئة، شركات الاتصالات الوطنية الالتزام بنسبة الخفض (50%) التي حددتها الهيئة، بحسب ما أوردته بوابة “الوسط” الليبية.

وقالت الهيئة: “يأتي هذا الإجراء ضمن جهود تحسين مستوى الخدمات وتمكين المواطن من الحصول على الخدمة بأيسر السبل وأقل الأسعار، وتعزيز ثقافة المعرفة الرقمية ومواكبة التطور”.

وأوضحت الهئية أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمباحثات عقدها الفنطازي مع المختصين لضمان عدم إلحاق أية آثار سلبية بميزانيات الشركات المعنية.

وتشهد ليبيا صراعًا مطولًا بين حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، والمتمركزة في العاصمة طرابلس، وبين والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في بني غازي.

وأدى تصاعد الأحداث مؤخرًا إلى إغلاق العديد من منشآت الإنتاج والموانئ وخطوط الأنابيب النفطية، الأمر الذي دفع إنتاج البلاد من النفط والذي يشكل نحو 95% من إيرادات الحكومة، للتراجع إلى أدنى مستوياته منذ عام 2011.

وأعلن الجيش الليبي بقيادة حفتر أمس، عن توجيه ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة في ميناء طرابلس، ردا على خرق للهدنة بين الطرفين. وردا على هذا الهجوم، أعلنت حكومة الوفاق التي يرأسها السراج تعليق مشاركتها في المحادثات العسكرية في جنيف.