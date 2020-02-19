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“تسييري سرت” يتخذ جملة من الإجراءات

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتخذ المجلس التسييري لبلدية سرت جملة من الإجراءات، خلال اجتماعه الثاني الذي عقده الأربعاء، برئاسة رئيسه سالم عامر سالم، وحضور كافة الأعضاء.

وأوضح مسؤول الإعلام بالمجلس محمد الأميل، أن المجلس صادق خلال الاجتماع على محضر الاجتماع السابق للمجلس، واستعرض نتائج لقاءات واجتماعات رئيس المجلس مع رئاسة الوزراء والوزراء وعدد من رؤساء المصالح والأجهزة بالحكومة الليبية، وكذلك مع مصرف ليبيا المركزي.

وقال الأميل، في بيان تلقت “218” نسخة منه، إن المجلس استعرض نتائج عمل لجنة الأزمة بالبلدية والأعمال التي أنجزتها خلال الأيام الماضية، حيث ثمن رئيس وأعضاء المجلس عمل اللجنة، خاصة بشأن حل ملفي الوقود وغاز الطهي.

وأضاف الأميل أن المجلس تابع المذكرات الواردة إليه، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات بشأنها، وبحث أيضا المختنقات التي تواجه عمل البلدية والأجهزة وإداراتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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