“الداخلية الليبية” تضخ دماء جديدة بهيئة الشرطة

شهد معهد تدريب الشرطة في مدينة بنغازي الأربعاء، احتفالية بتخريج الدفعة 66 لطلاب وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، بحضور وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية والجيش الوطني.

وقال مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية، الرائد طارق الخراز لقناة “218”، إن تخريج الدفعة جاء لتنفيذ الخطة الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات الشرطية والدفع بدماء جديدة لإعادة الاستقرار وحفظ الأمن في ليبيا.

وأوضح الخراز، أن الخريجين الـ457 سيباشرون مهاهم فورًا بالالتحاق بمديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي، ومديرية أمن تاورغاء، ومكتب حماية وأمن الجامعات، وأمن المرافق والمنشآت، والإدارة العامة للمعلومات والإحصاء، والأدلة الجنائية، إضافة إلى عدد من الأعضاء ومن الشرطة النسائية لصالح الإدارة العامة لحماية الآداب.

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وأضاف الخراز، أنه تمت ترقية العشرة الأوائل للرتب التي تلي رتبهم، كما تقرر ترقية كافة الخريجات تشجيعيا للرتبة التي تلي رتبهن وذلك تأكيدا لدور المرأة في حماية أمن وطنها ومشاركتها مع أخيها الرجل في ساحات العمل الأمني.

وأعلن مدير الإدارة العامة للتدريب العقيد خميس الوزان، عن الخطة التدريبية والتأهيلية العامة للوزارة التي تبناها وزير الداخلية للعام 2020، والتي تشمل تخريج دفعات المعهد العالي لضباط الشرطة، ودفعات من أعضاء هيئة الشرطة في شرق وغرب وجنوب البلاد، إضافة إلى الدورات التأهيلية في الخارج والداخل.

وشهد الحفل عروضا للكراديس والعمليات القتالية، كما شهد تكريمًا للجهات التي ساهمت في إنجاح الدورة.

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