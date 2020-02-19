شركة البريقة تعلن استئناف توزيع الوقود الليلة

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، استئناف عمليات توزيع الوقود على شركات ومحطات توزيع الوقود الليلة، معللة ذلك بعودة الاستقرار والهدوء إلى محيط ميناء طرابلس البحري.

وقالت الشركة إن هذه الليلة سترسو الناقلة الليبية «أنوار ليبيا» بالميناء لاستكمال تفريغ شحنتها من بنزين السيارات والتي تقدر بحوالي 30 مليون لتر، حسب بيان منشور على صفحتة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وطمأن رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة عماد بن كورة، المواطنين على توفر الوقود والغاز بمستودعات الشركة، ليتم توزيعه على محطات الوقود في معظم المناطق، كما أكد إعداد خطة بديلة لتوفير الوقود للمواطن في حالة تعذر ذلك من ميناء طرابلس البحري.

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