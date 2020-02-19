معالي وزير الصحة يؤكد إعداد خطة تدريب كاملة لجميع المرافق الصحية

بنغازي 19 فبراير 2020 (وال) – عقد مساء اليوم الأربعاء بمركز بنغازي الطبي اجتماع موسع برئاسة معالى وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور عقوب صالح مع مدراء المستشفيات ومنسقي الزمالة العربية للتخصصات الطبية .

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمركز خليل قويدر إن وزير الصحة بدء حديثه في الاجتماع قائلآ “عام 2020 انطلقت فيه فكرة التدريب للوزارات من خلال اجتماع مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن دولة رئيس الوزراء أكد إن عام 2020 سيكون عام التدريب في كل الوزارات.

وأوضح عقوب أنه بناءًا على ذلك أنشأت وزارة الصحة مركز تدريب داخل الوزارة، وأعدت خطة تدريب كاملة لجميع المرافق الصحية سواء كان أثناء العمل أو دورات تخصصية أو الماجستير والدكتوراة.

ونوه معاليه إلى أن ” هناك روافد أساسية لوزارة الصحة وهو المجلس الليبي للتخصصات الطبية الذي يضم كل التخصصات الطبية ومعتمد لدينا أكثر من 30 مستشفى تعليمي، وهذه المستشفيات تقوم بدورها في الجانب التعليمي والتدريبي في آن واحد، والمجلس العربي للتخصصات الطبية لدينا أيضًا عدد من المستشفيات المعتمدة من المجلس العربي.

وأكد وزير الصحة على تنشيط البورد العربي في ليبيا وإعطاء فرصة للتدريب المحلي من خلال مجلس التخصصات الليبية والعربية ومركز تنمية القوة العاملة الطبية الذي يشرف على كل الدورات التي تتبع لوزارة الصحة وجميع الدبلومات التخصصية أيضًا .

وبسؤال معالي الوزير عن المشاريع التي سيتم افتتاحها خلال سنة 2020 أجاب قائلآ ” خلال الفترة القادمة مايخص بلدية بنغازي سيتم افتتاح مركز العقم بإذن الله، أيضًا مستشفي النهر (العيون سابقًا)، وعيادة الصابري، كل هذه المشاريع واقفة على بعض الإجراءات التي لها علاقة بالتأثيث الطبي والمعدات الطبية .

وتايع معاليه ” في مركز الكلى بمنطقة الهواري سيتم افتتاح أجنحة جديدة للغسيل الدموي وتجهيز غرفة عمليات، وبناءا على لجنة تم تشكيلها من قبل معالى رئيس الوزراء ووزارة الصحة وفقا لمطلب العاملين بمستشفي الهواري العام ستستمر الصيانة فيه بشكل مرحلي .

وبيم وزير الصحة أنه بناء على نتائج اجتماع اللجنة أكدت على ضرورة افتتاح الأقسام التي تم تجهيزها رغم المشاكل القديمة في البنية التحتية التي يعاني منها مستشفى الهوارى ، وستكلف لجنة هندسية لإعداد الجداول والتصاميم وحل المشكلة بشكل جذري ، كل هذه المشاريع جاري العمل عليها وسيتم افتتاحها خلال الفترة القريبة القادمة .

وبسؤال معالى وزير الصحة عن مركز بنغازي الطبي ومده بالإمكانيات ودعم الوزارة، أجاب معاليه ” مركز بنغازي الطبي يعتبر هو الشريان الرئيسي للمنطقة الشرقية، لافتًا إلى أن السعة السريرية فيه وصلت الآن فيه مايقارب 1000 سرير .

وبين سعد عقوب أن الوزارة مهتمة بالجانب التعليمي والخدمي والإيوائي بالمركز ، كما نقوم بدعمه بالإمكانيات اللازمة والميزانيات اللازمة وجميع الصيانات المطلوبة، لافتًا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية افتتاح عدة أقسام ( الجلدية ، عنايات الباطنة ) سواء كانت في الباطنة أو النساء والتوليد ، وكل ذلك يؤدي إلى رفع الخدمات الطبية ببلدية بنغازي بالكامل وتعويض الفاقد من الآسره .

وختم الدكتور عقوب حديثه ” بالنسبة لمشكلة نقص التمريض التخصصي سيتم وصول دفعة من الاستجلاب، كما فتحنا شعبة للقابلات داخل المركز الطبي، وتكمن المشكلة في شح عدد الخرجين من التمريض التخصصي من كلية التمريض، لكن هناك أذونات مباشرة لإدارة المركز الطبي لتعويض الفاقد من التمريض لأن التمريض هو أساس العمل حيث 80 % من العمل على المهن الطبية المساعدة التمريضية . (وال – بنغازي)

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