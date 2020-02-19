القريو يطالب بتسهيل إجراءات سفر الليبيين إلى المغرب

طالب القنصل الليبي العام بتونس، فاضل القريو، الحكومة المغربية بمزيد التعاون وتقديم التسهيلات والخدمات للمواطنيين الليبيين المسافرين إلى المملكة المغربية.

جاء ذلك خلال استقبال القريو نظيره المغربي على بن عيسي، اليوم الأربعاء، بمقر القنصلية الليبية بالعاصمة التونسية، حيث أكد القنصل الليبي على عمق العلاقات بين البلدين، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بموقع «فيسبوك».

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بدوره، أكد بن عيسى، حرص الحكومة المغربية على التعاون الكامل مع الجانب الليبي في كل المجالات وتقديم الخدمات لكلا الشعبين الشقيقين، موضحًا التواصل مع السلطات الليبية لإتمام الإجراءات بشكل سريع للمواطنين المغاربة الراغبين في العودة إلى المملكة.

وخلال اللقاء، توافق الجانبان على ضرورة التنسيق الدائم بينهما لما فيه مصلحة الشعبين المغاربيين.

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