طقس ليبيا: توقعات الأحوال الجوية لثلاثة أيام.. ومنخفض جوي قادم السبت

توقع خبراء الارصاد في تقرير حول حالة الطقس في ليبيا لثلاثة أيام حتى يوم السبت، أن تشهد أجواء غائمة على مناطق شمال ليبيا مع احتمال سقوط امطار خفيفة على مناطق الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي ، مع ظهور شبورة مائية اثناء الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الشمال وتكون الضباب على المرتفعات الجبلية.

وبحسب التقرير فتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى كلياً بمناطق الشمال والوسط مع فرصة هطول أمطار خفيفة على المناطق الممتدة من اجدابيا إلى بنغازي والجبل الأخضر ، وتشمل ساحل البطنان يوم الجمعة.

فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة يوم الخميس على المناطق الساحلية ( 30 – 40 ) كم/س ، تتراجع سرعتها يوم الجمعة على مناطق الشمال الغربي والخليج ، بينما تزداد سرعتها على الجبل الأخضر والبطنان لتصبح قوية أحياناً ( 40 – 50 ) كم/س.

ووفقا للتقرير تبقى درجات الحرارة باردة نسبياً بمناطق الشمال والوسط ، بينما تكون دافئة نهاراً بمناطق الجنوب مع أجواء صافية إلى قليلة السحب ، والله أعلم.

منخفض جوي قادم

ومن المتوقع بداية من مساء يوم السبت ان تتأثر مناطق الشمال الشرقي بمنخفض جوي مصحوب بتبريد في طبقات الجو العليا مع فرصة سقوط امطار جيدة خاصة على مرتفعات الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي مع انخفاض في درجات الحرارة.

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