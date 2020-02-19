المرأة الليبية تضع بصمة قوية في البيضاء

تحت شعار “وادي الكوف الرمزية والتاريخ”، اختتم بالمركز الثقافي البيضاء المعرض الخامس بقسم نشاط المرأة بنادي الأخضر.

وضم المعرض عددا من الحرف اليدوية منها تصميم الملابس وتجهيز أطيب وأشهى المأكولات المتنوعة والحلويات، إضافة إلى تخصيص قسم للنباتات وتعليم الطريقة الصحيحة للاهتمام بها.

خلال أسبوع كامل وعلى الفترتين الصباحية والمسائية استقطب المعرض العديد من الزوار والمهتمين بشؤون المرأة، وكذلك عدد من النساء اللاتي انضممن للمعرض حاملين أفكارا جديدة من شأنها أن توسع النشاط الخاص بالمرأة.

وفي ختام المعرض تم إهداء دورات تدريبية مجانية لكافة المشاركات بالمعرض، تضمنت تعليم مبادئ الكمبيوتر، وصيانة الهاتف الجوال، فضلا عن طريقة إنشاء مشاريع صغيرة ودعمها في المستقبل.

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