وزارة الداخلية تحتفل بتخريج دفعة جديدة لأعضاء هيئة الشرطة

بنغازي-العنوان

احتفلت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية اليوم الأربعاء في بنغازي بتخريج الدفعة 66 من معهد تدريب الشرطة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز دور المؤسسات الشرطية والدفع بدماء جديدة لإعادة الاستقرار وحفظ الأمن في ليبيا.

وحضر مراسم الحفل وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، الذي منح الإذن بتخريج 475 عضوا بهيئة الشرطة لصالح مديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي، ومديرية أمن تاورغاء، ومكتب حماية وأمن الجامعات، وأمن المرافق والمنشآت، والإدارة العامة للمعلومات والإحصاء، والأدلة الجنائية، إضافة إلى عدد من الأعضاء ومن الشرطة النسائية لصالح الإدارة العامة لحماية الآداب.

وأصدر وزير الداخلية قرارا بترقية العشرة الأوائل للرتب التي تلي رتبهم، كما قرر ترقية كافة الخريجات، تشجيعيا للرتبة التي تلي رتبهن، وذلك تأكيدا لدور المرأة في حماية أمن وطنها ومشاركتها مع أخيها الرجل في ساحات العمل الأمني.

وأعلن مدير الإدارة العامة للتدريب، العقيد خميس الوزان، عن الأوائل العشرة من الخريجين، مبينًا الخطة التدريبية والتأهيلية العامة للوزارة التي تبناها وزير الداخلية للعام 2020 والتي تشمل تخريج دفعات المعهد العالي لضباط الشرطة، ودفعات من أعضاء هيئة الشرطة في شرق وغرب وجنوب البلاد، إضافة إلى الدورات التأهيلية في الخارج والداخل.