المسماري: أردوغان يتجه إلى التصعيد بشكل كبير جدا.. ويتكلم كأنه رئيس طرابلس
يتبع…
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
المسماري: أردوغان يتجه إلى التصعيد بشكل كبير جدا.. ويتكلم كأنه رئيس طرابلس
يتبع…
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
البهلوان اردوغان عبارة عن بغبغان بلا عقل يردد كلام غبى غير قابل للتنفيذ وكل قراراته نتيجتها عكسية ففى شرق المتوسط تكونت قوة اوربية بحرية وجوية للتصدى لاطماع اردوغان فى غاز شرق المتوسط بخلاف الضغوط الروسية فى سوريا لاجباره على الانسحاب من سوريا بالكامل
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