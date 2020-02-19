المسماري يكشف سبب زيارة “حفتر” لـ”روسيا” ويرد على اردوغان -فيديو

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن المشير خليفة حفتر وصل موسكو الأربعاء، لعقد مباحثات مع المسؤولين حول تسوية الأزمة الليبية سياسيا.

وأضاف اللواء المسماري، في مؤتمر صحفي عقده في بنغازي، أن الجيش استهدف أسلحة وذخائر تم إنزالها في ميناء طرابلس، الثلاثاء، مؤكدا أن العملية كانت دفاعية لمنع الجماعات المسلحة من الحصول على أسلحة متطورة.

وشدد المسماري أنه لا سلام واستقرار ولا سيادة بوجود الإرهاب وقوات أجنبية في ليبيا، وأن “الأزمة طالت ويجب أن تنتهي بوقت سريع.. ولا حل لها إلا عسكريا”.

بث مباشر | أحمد المسماري مباشر | مؤتمر صحفي للناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري #218NEWS Posted by 218NEWS on Wednesday, February 19, 2020

وجدد اللواء المسماري رفضه لتهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لليبيا وجيشها، مبينا أن أردوغان أصبح يصرح بالشأن الليبي وكأنه رئيسا لطرابلس، وقال “لا تهاون ولا هدنة مع أي غازٍ أجنبي”.