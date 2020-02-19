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المسماري يكشف سبب زيارة “حفتر” لـ”روسيا” ويرد على اردوغان -فيديو

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، إن المشير خليفة حفتر وصل موسكو الأربعاء، لعقد مباحثات مع المسؤولين حول تسوية الأزمة الليبية سياسيا.

وأضاف اللواء المسماري، في مؤتمر صحفي عقده في بنغازي، أن الجيش استهدف أسلحة وذخائر تم إنزالها في ميناء طرابلس، الثلاثاء، مؤكدا أن العملية كانت دفاعية لمنع الجماعات المسلحة من الحصول على أسلحة متطورة.

وشدد المسماري أنه لا سلام واستقرار ولا سيادة بوجود الإرهاب وقوات أجنبية في ليبيا، وأن “الأزمة طالت ويجب أن تنتهي بوقت سريع.. ولا حل لها إلا عسكريا”.

بث مباشر | أحمد المسماري

مباشر | مؤتمر صحفي للناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري #218NEWS

Posted by 218NEWS on Wednesday, February 19, 2020

وجدد اللواء المسماري رفضه لتهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لليبيا وجيشها، مبينا أن أردوغان أصبح يصرح بالشأن الليبي وكأنه رئيسا لطرابلس، وقال “لا تهاون ولا هدنة مع أي غازٍ أجنبي”.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • البهلوان اردوغان يسخر منه العالم لانه يتوعد ويهدد بامور اكبر من حجمه ولا تنفذ وهى عديدة تحتاج لمجلدات للكلام عنها بالتفصيل فكم قال من قبل حلب خط احمر وحماة خط احمر والان يقول ادلب خط احمر واحمر منه لا يوجد فمليشياته الفارة من الاسد ينطبق عليها قوله تعالى : ( كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ) أي : كأنهم في نفارهم عن الحق ، وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسد ، قاله أبو هريرة‌ وابن عباس – في رواية عنه

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  • القيصر الروسى بوتن هو من يملك ريموت كنترول اوردغان ويعرف كيف يستفيد من غباوته

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