أبرز تصريحات الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني في المؤتمـر الصحفي اليوم

فيما يلي ابرز تصريحات الناطق باسم القياد العامة للجيش الوطني الليبي في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مدينة بنغازي مساء اليوم الاربعاء، والذي تناول الرد على تصريحات اردوغان وتوضيحات بشأن ما حدث يوم أمس في ميناء طرابلس :

ــ القائد العام يؤكد في كل بياناته على دعمه اللامحدود لأي حلول سلمية تسرع من حل الأزمة الليبية.

ــ لا حلول في ليبيا إلا بحل المليشيات ودحر الإرهاب.

ــ أردوغان بدأ يتجه إلى التصعيد ويصرح بتصريحات حول الأزمة الليبية وكأنه رئيس طرابلس.

ــ أردوغان مهتم جدًا بتصعيد الوضع في ليبيا وهذا مرفوض تمامًا لدينا.

ــ من حق القوات المسلحة الدفاع عن ليبيا من أي تهديد ولا هدنة مع أي محتل غازٍ أجنبي.

ــ نحترم كل الدعوات لوقف النار ولكننا كما أكدنا سنرد على أي اختراق.

ــ تركيا ترسل المرتزقة والإرهابيين من داعش لقتال القوات المسلحة في طرابلس.

ــ يعرض صورًا تؤكد فظاعة الجرائم التي ارتكبتها العناصر الإرهابية التي أرسلتها تركيا في طرابلس

ــ ما حدث يوم أمس هو استهداف مباشر لأسلحة وذخائر في ميناء طرابلس.

ــ عملية ميناء طرابلس عملية دفاعية لمنع المليشيات والعناصر الإرهابية من الحصول على الأسلحة والذخائر.

ــ القوات المسلحة تؤمن أغلب المناطق على الخارطة الليبية.

ــ لم يبق لمليشيات الوفاق إلا أجزاء بسيطة انحصرت في بقعة ضيقة من الأراضي الليبية.

ــ أهالي طرابلس يعانون من تأخر المرتبات والمرتزقة الإرهابيين يتلقون 2000 دولار أمريكي.

ــ لن نتهاون مع الإرهابيين، بالأمس كنّا في جزيرة النهر ببنغازي واليوم أصبحنا في جزيرة الفرناج.

ــ على عناصر المليشيات الليبيين مراجعة أنفسهم والتراجع عن القتال بجانب المرتزقة السوريين.

ــ الأزمة طالت ويجب أن تنتهي بوقت سريع.. ولا حل إلا عسكريا.

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