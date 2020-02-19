مهاجمًا الرئيس التركي.. المسماري: لا تهاون مع المليشيات والإرهابيين والغزاة

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، إنه لا حل للأزمة في ليبيا إلا بحل المليشيات ودحر الإرهاب.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، أن القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، يولي اهتمامًا بالحلول السلمية، لكنه في نفس الوقت متمسك بالثواب وهي حل المليشيات والقضاء على الإرهاب.

وأشار المسماري، إلى أن زيارة القائد العام للجيش إلى موسكو، لإجراء محادثات يؤكد دعمه للحل السلمي للأزمة الليبية. وقال المسماري: “إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتجه إلى التصعيد بشكل كبير جدا، ويتكلم وكأنه رئيسًا لطرابلس”.

وأضاف، أن أردوغان مهتم بتصعيد الوضع في ليبيا، وهذا أمر مرفوض من جانب الجيش الوطني الليبي، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي لا يهتم بالشعب الليبي وإنما يهتم فقط بالغاز والنفط الليبيين. وقال المسماري: “حربنا ضد الإرهاب المتمثل في أشخاص ومؤسسات، ولا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أرضنا”.

وقال المسماري إنه لا تهاون مع الإرهابيين ولا هدنة مع المحتل الأجنبي، مضيفا أن “تركيا ترسل السلاح والعتاد العسكري إلى طرابلس وتنقل إرهابيين خطرين جدا”.

وفي حديثه حول استهداف ميناء طرابلس البحري، قال المسماري: “إن عملية ميناء طرابلس بالأمس لم تكن هجومية وإنما دفاعية لمنع المليشيات والإرهابيين والمرتزقة الذين أرسلتهم تركيا من الحصول على أسلحة متطورة”. وأضاف، ” ما حدث يوم أمس هو استهداف مباشر لأسلحة وذخائر في ميناء طرابلس”.

وقال المسماري: “إن على الميليشيات في طرابلس التراجع قبل أن تقتل بجانب الغزاة الأتراك والمرتزقة السوريين، مشيرًا إلى أن المجموعات المسلحة باتت محصورة في مساحة ضيقة جدا من الأراضي الليبية.

وأضاف، “على المرتزقة السوريين المغرر بهم تسليم أنفسهم للجيش الليبي وسيتم توفير ممرات آمنة لهم للخروج وحل مشاكلهم مع القيادة السورية”.

واستعرض المسماري، خلال المؤتمر الصحفي، جانبًا من الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها العناصر الإرهابية التي أرسلتها تركيا إلى طرابلس. وقال المسماري: “إن إرهابيي داعش يمثلون بجثث القتلى في طرابلس”.

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