العقوري: ارتباط أمن أوروبا بليبيا يستلزم مزيدا من العمل لضبط الحدود

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

19 February, 2020

رحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، بالقرار الأوروبي ببدء عملية بحرية شرق المتوسط لتنفيذ قرار مجلس الأمن بحظر وصول السلاح إلى ليبيا، معتبرا إياه تغيرا إيجابي في السياسة الأوروبية تجاه ليبيا، ودفعة قوية لنتائج مؤتمر برلين.

وقال العقوري، في بيان الأربعاء، إن أمن أوروبا مرتبط بأمن ليبيا وهو مايتطلب مزيدا من العمل المشترك لضبط الحدود البحرية المشتركة بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي، معربا عن أمله أن تلقى العملية الجديدة دعم جميع أعضاء الاتحاد من أجل تحقيق أهدافها والاستفادة من دروس عملية صوفيا السابقة.

وتابع: “الخلافات حول ملف الهجرة لا يجب أن تصرف الدول الأعضاء في الاتحاد عن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق السلاح والمرتزقة إلى الأراضي الليبية”

وأكمل: “أجندات الحكومة التركية غير المسؤولة لا يهمها إلامصالحها ولا تكترث باستقرار المنطقة”

وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إلى شحنات السلاح والمرتزقة التي أرسلتها الحكومة التركية إلى طرابلس، مؤكداً احتمالية تسرب عناصر متطرفة تشكل تهديداً جديا لأمن جنوب أوروبا ودول الجوار .