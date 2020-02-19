الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف الليبية إلى احترام الهدنة

دعا مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، جميع الأطراف الليبية إلى الاحترام التام للهدنة، والامتناع عن أي عمل عسكري، وإعادة الانخراط في حوار سياسي لحل الأزمة.

وقال بوريل، في بيان الأربعاء، إن تصاعد العنف في طرابلس، بما في ذلك هجمات الثلاثاء في الميناء، تسبب في مزيد الخسائر بصفوف المدنيين، مشددا على أن هذا التطور يحتاج إلى التوقف عن العنف بشكل عاجل.

وأضاف بوريل، “نحتاج إلى الحفاظ على الزخم الذي أوجدته عملية برلين واعتماد قرار مجلس الأمن 2510 (2020). كما ينبغي استئناف المحادثات في جنيف تحت قيادة الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن، حتى تتحرك الأطراف نحو التراجع السريع والالتزام بوقف إطلاق نار مستدام”.

وجدد بوريل التزام الاتحاد الأوروبي بدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا وجهود الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة، لتنفيذ مخرجات برلين، باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية.

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