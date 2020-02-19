النائب مفتاح الشاعري: حوارات جنيف والصخيرات وجهان لعملة واحدة

أخبار ليبيا 24- خاص

قال عضو مجلس النواب، مفتاح عطية الشاعري، إنه رفض قبول دعوة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لترشيح نفسه للمشاركة حوارات المسار السياسي في جنيف، مشيرًا إلى أنها وحوارات الصخيرات وجهان لعملة واحدة.

وأفاد الشاعري، لأخبار ليبيا 24، أنه تلقى اتصالًا ورسالة نصية على هاتفه الخاص بتاريخ 12 يناير الماضي أثناء عقد جلسة للبرلمان في بنغازي للترشح لحوار جنيف، لكنني لم أبدِ أي اهتمام لقناعتي الشخصية بأن حوار جنيف سوف لن يختلف عن حوار الصخيرات. وقال الشاعري، “لاحظت أن بعثة الأمم المتحدة لها ازدواجية في المعايير”.

وأضاف، “بتاريخ 11 فبراير الجاري اتصل بي شخص من بعثة الأمم المتحدة من تونس طالباً مني الترشح للمشاركة أو الإدلاء بصوتي برسالة نصية أو صوتية عبر رقم في تونس”.

وأضاف، “كان ردي عليهم نحن لدينا ثوابت للمشاركة في حوار جنيف ومن هذه الثوابت اختيار ممثلي مجلس النواب من داخل قبة البرلمان وأن تحال الأسماء عن طريق رئيس مجلس النواب إذا قرر مجلس النواب المشاركة مع العلم أننا لدينا وفاق من بعض النواب في الدائرة الأولى للترشيح ولم تكن لدي الرغبة للترشح”.

وقال الشاعري، “قناعتي هي أن بعثة الأمم المتحدة تعمل على شق صف البرلمان وتتجاهل انتصارات القوات المسلحة كذلك تبث الفتنة بين أعضاء مجلس النواب”.

وأضاف، “أننا نزداد قناعةً يوم بعد يوم بأن الأزمة التي نعاني منها في بلادنا لم تكن مطلقاً أزمة سياسية ناجمة عن اختلاف وجهات النظر أو رؤى سياسية وفكرية، ولكنها أزمة أمنية نجمت عن عملية الانقلاب على المسار الديمقراطي”.

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