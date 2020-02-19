الحويج من موسكو: حل الأزمة الليبية يكمن في تفكيك المليشيات

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

19 February, 2020

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، أن “ أي حل للأزمة الليبية يجب أن يقوم على تفكيك المليشيات”.

وأوضح الحويج في لقاء صحفي بموسكو على هامش مؤتمر نادي فالداي ، أن الأزمة في أمنية وليست سياسية ، معتبرا أن دول المغرب العربي شريك أساسي في حل الأزمة، معربا عن أمله في انتهاء الوضع الراهن في ليبيا قريبا.

وقال الحويج :”نحن اليوم نسعى نحو إقامة ليبيا الجديدة بدون مليشيات أو ارهاب أو سجون او خارجين عن القانون من الليبيين والاجانب “.

وشدد الحويج ، على ضرورة أن ينتهي العدوان التركي قريبا، وأنهاء المواجهة المسلحة، وأن تتحرر العاصمة طرابلس ، وأن يتم تفكيك التشكيلات المسلحة” ،

وتابع وزير الخارجية بالحكومة الليبية في هذا الصدد : “إن هذا ليس تدخلا تركيا، وإنما عدوان، وإنها محاولة جديدة لغزو ليبيا من قبل تركيا”.

يذكر أن نادي “فالداي” للحوار الدولي، هو أحد المنصات العالمية الرائدة للتفاعل بين النخب الفكرية والسياسية الروسية والعالمية.