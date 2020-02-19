صحفيون وفنانون يطالبون بإنقاذ حياة السيفاو

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

19 February, 2020

صحفيون وفنانون يطالبون بانقاذ حياة السيفاو

يما يمر الفنان المصور أحمد السيفاو، بحالة صحية حرجة بمستشفى نالوت ، أطلق عدد من الصحفيين والفنانين على صفحات التواصل الاجتماعي منشورات تضامنية و منددة بتجاهل المؤسسات الحكومية في كل البلاد لأحد أهم وأبرز المصورين الصحفيين.

وتابعت “بوابة إفريقيا الإخبارية” عدد من المنشورات ، حيث أطلق الرسام الصحفي الساخر الفنان محمد قجوم على صفحته الرسمية بالفيس بوك، نداء لمد يد المساعدة للسيفاو كتب فيه ( أحمد السيفاو …لست الأول ولن تكون الأخير ..نداء الى .. رجال الأعمال …والمنتجين …من جمع ثروته حلالا او حراما .. (فقد يغفر الله لك لانك كنت سببا في إنقاذ حياة إنسان – المسؤولين في الداخل وفي سفاراتنا الموقرة، ولجان الجرحى إن كانت لكم ذرة إحساس أو نخوة أو عرفان بجميل فنان أفنى عمره لأجل بلده وشعبه فبادرو بإنقاذ حياته ..فهذا هو شهيد الوطن الحقيقي.. ميسوري الحال، والمقتدرين ..أصدقاؤه وزملاءه (وأنا منهم ).. يمكننا إنشاء صندوق لتجميع التبرعات ..فقد يكون إنقاذ حياة انسان أكبر عند الله بالتبرع ببناء مسجد رياءا ونفاقا.. في بلد كثرت فيه المساجد، و قل فيه المسلمون ..تذكرو ..قد يكون هذا (الصندوق) مما سيصرف علينا يوما … )

ودعا الصحفي فتحي بن عيسى ايضا للتبرع لدعم علاج السيفاو كاتبا على صفحته على الفيس بوك ( بدل البكائيات والعبارات المنمقة والسجع .. تبرع كل منا بثمن علبة سجائره أو مشروبه المذهب للعقل والمروءة ولن اطلب استقطاع جزء من دخلنا المتورم بسرطان عدم الانتاجية. لكان أجدى وأنفع وأبلغ أثرا لمساندة الاستاذ السيفاو في محنته ، لا زلت اذكر دعوة الاستاذ خالد الدايمي للتبرع بخمس دنانير لصالح قامة اخرى نذرف دموع الوهم لأجلها ترقد في تونس والنتيجة لم يتبرع احد من اصحاب البوستات الانسانية ، بيننا وبين الفعل مسافات ضوئية )

وتأسف الصحفي والنقيب السابق للصحفيين الليبيين محمود البوسيفي على حال معاناة صديقه وكتب على صفحته بالفيس بوك ( الفنان الأنسان أحمد السيفاو لا يحتاج للتضرع والدعاء بقدر حاجته الى تدخل عاجل من الأجهزة المسؤولة لأنقاذ حالته الصحية المتردية.. السيفاو الذي يعرف تفاصيل ليبيا كما تعرفه هي، لا يعاني فقط من المرض، هو يعاني من الخذلان.. تبا لمن لا يعرف قدر الرجال )

وكتب المصور الصحفي مخلص العجيلي على صفحته على الفيس بوك ( يلي راح راح على روحه ..بوستات لاتعد ولاتحصى على استاذنا الكبير المصور احمد السيفاو بدل هذه البوستات ديرو موقف ولو مرة وحدة ولنجمع له مبلغ مالي من جميع زملاء المهنة ونقدمه له كمساعدة في علاجه ولو بعد عمر طويل بعدين يلي هذا يقول الله فلان فرق الحياة والله كان رجل ونعم الزميل قدم الكثير والكثير عليك حال والله وخلاص اليوم هوا وامس كان معانا هذاك وغدوة اشبح مني عليه الدور )