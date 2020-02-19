تخريج دفعة جديدة من معهد تدريب الشرطة ببنغازي

أخبار ليبيا24

احتفلت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية اليوم الأربعاء تخريج دفعة جديدة من معهد تدريب الشرطة في بنغازي، وذلك في حضور وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

وجرى تخريج الدفعة 66 في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية والرامية إلى تعزيز دور المؤسسات الشرطية والدفع بدماء جديدة لإعادة الاستقرار وحفظ الأمن في ليبيا.

ومنح بوشناف، الإذن بتخريج 475 عضوا بهيئة الشرطة لصالح مديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي، ومديرية أمن تاورغاء، ومكتب حماية وأمن الجامعات، وأمن المرافق والمنشآت، والإدارة العامة للمعلومات والإحصاء، والأدلة الجنائية، إضافة إلى عدد من الأعضاء ومن الشرطة النسائية لصالح الإدارة العامة لحماية الآداب.

كما أصدر، قرارا بترقية العشرة الأوائل للرتب التي تلي رتبهم، كما قرر ترقية كافة الخريجات، تشجيعيا للرتبة التي تلي رتبهن، وذلك تأكيدا لدور المرأة في حماية أمن وطنها ومشاركتها مع أخيها الرجل في ساحات العمل الأمني.

من جانبه، أعلن مدير الإدارة العامة للتدريب، العقيد خميس الوزان، عن الأوائل العشرة من الخريجين، مبينًا الخطة التدريبية والتأهيلية العامة للوزارة التي تبناها وزير الداخلية للعام 2020 والتي تشمل تخريج دفعات المعهد العالي لضباط الشرطة، ودفعات من أعضاء هيئة الشرطة في شرق وغرب وجنوب البلاد، إضافة إلى الدورات التأهيلية في الخارج والداخل.

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