المسماري: سلامة انتقد استهداف شحنة الأسلحة التركية دون أن يدين خرق حظر الأسلحة إلى ليبيا

قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، إن الرئيس التركي رجب أردوغان يتجه إلى التصعيد في الأزمة الليبية بشكل كبير جدا، ويواصل إرسال السلاح والإرهابيين إلى طرابلس وعرقلة أي مبادرة سلمية لحل النزاع الليبي.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أن أردوغان أصبح يصدر تصريحات رسمية وكأنه أصبح رئيس طرابلس، مؤكداً أن أردوغان لا يهتم بالشعب الليبي وإنما يهتم فقط بالغاز والنفط الليبي.

وعرض المسماري صورا، خلال المؤتمر، لأشخاص مقتولين لم تتحدد هويتهم، تظهر الجُثث مفصولة الرأس، مشيرا إلى أن هذا هو أسلوب تنظيم “داعش” الإرهابي، الذي أرسل من عناصره الكثير إلى ليبيا.

واستطرد: “سلامة انتقد استهداف شحنة الأسلحة والذخائر دون أن يدين خرق حظر الأسلحة إلى ليبيا، وينتقد دفاع الجيش الليبي عن نفسه بينما يلتزم الصمت إزاء ممارسات أردوغان العلنية”

وتابع: “مثلما أرسل أردوغان الإرهابيين من ليبيا إلى سوريا، الآن يقوم بنقلهم عكسيا من سوريا إلى ليبيا”

وأكمل الناطق باسم الجيش الليبي: “حربنا ضد الإرهاب المتمثل في أشخاص ومؤسسات، ولا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أرضنا”، محذرا من أن الجيش الليبي سيرد بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار، مضيفا: “لا سلام ولا مفاوضات ولا وقف إطلاق نار مع الإرهابيين والغزاة الأتراك، ولن نتنازل عن حلمنا في دولة آمنة مستقرة”

وتابع: “ندعو كل المليشيات إلى مراجعة موقفها والتراجع لتجنب مصير المرتزقة، وعلى السوريين المغرر بهم تسليم أنفسهم للجيش الليبي وسيتم توفير ممرات آمنة لهم للخروج وحل مشاكلهم مع القيادة السورية”