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بالفيديو والصور | عشرات الإبل تجول في شوارع طرابلس

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، عشرات الإبل تجول في شوارع طرابلس، بالقرب من ذات العماد.

ونشر روّاد على الفيسبوك، الصور مع عبارات ساخرة، لغرابة المشهد غير المألوف في العاصمة.

وأشار أحدهم في مقطع الفيديو الذي أظهر الإبل، أنهم خرجوا من الميناء وأن اتجاهم بعد خروجهم على الطريق عام، بهدف إرسالهم إلى أحد المسالخ.

كما أظهر المقطع الذي تمتد مدته إلى أكثر من 14 دقيقة، بعض الذين يوجهون الإبل في الطريق العام في العاصمة طرابلس.

ولم تكشف الجهات المسؤولة في العاصمة، حقيقة المشهد الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إن كان جديدا أم قديمًا.

الصور المتداولة على مواقع التواصل للإبل وهو يجول في العاصمة

الصور المتداولة على مواقع التواصل للإبل وهو يجول في العاصمة

الصور المتداولة على مواقع التواصل للإبل وهو يجول في العاصمة

الصور المتداولة على مواقع التواصل للإبل وهو يجول في العاصمة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • – في مبالغة في نشر الاخبار – فقط هذه أبل ليبية تم الاستعراض بها في العاصمة الليبية وللتأكيد على وحدة تراب الوطن الليبي والإسلام – ((( الا ينظرون الى الأيل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الحبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت )) سورة الضحى – صدق الله العظيم ،،
    وعدم التخلي عن الثرات الليبي الأصيل في العاصمة طرابلس التي يعيش فيها الليبيين منذ زمن من مختلف إنحاء البلاد – وهو منظر يبعث السعادة للأطفال والعاءلات والزوار العاصمة بعد عمليات القصف المرعبة من مناطق الشرق على طرابلس التي جعلت الحياة ليست طبيعية – وليست لارسالها للمسالخ – كما يظن البعض ويحاولون تشويه افكار للمجتمعات عن الثقافة الليبية والعرف الليبي الأصيل . .!!!

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