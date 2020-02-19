بالفيديو والصور | عشرات الإبل تجول في شوارع طرابلس

أظهرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، عشرات الإبل تجول في شوارع طرابلس، بالقرب من ذات العماد.

ونشر روّاد على الفيسبوك، الصور مع عبارات ساخرة، لغرابة المشهد غير المألوف في العاصمة.

وأشار أحدهم في مقطع الفيديو الذي أظهر الإبل، أنهم خرجوا من الميناء وأن اتجاهم بعد خروجهم على الطريق عام، بهدف إرسالهم إلى أحد المسالخ.

كما أظهر المقطع الذي تمتد مدته إلى أكثر من 14 دقيقة، بعض الذين يوجهون الإبل في الطريق العام في العاصمة طرابلس.

ولم تكشف الجهات المسؤولة في العاصمة، حقيقة المشهد الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إن كان جديدا أم قديمًا.

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