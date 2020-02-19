عقوب: 2020 عام توطين العلاج بالداخل

عبدالله الزائدي ــ بوابة إفريقيا الإخبارية |

19 February, 2020

أعلن وزير الصحة في الحكومة الليبية سعد عقوب، أمس الثلاثاء، عن خطة تهدف إلى توطين العلاج بالداخل

وقال عقوب، إن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية للمستشفيات، من أجل تقديم الخدمة الطبية بشكل لائق للمرضى، بما يسمح بتطبيق وخطة وإستراتيجية وزارة الصحة خلال عام 2020 م بحسب تعبيره .

وأضاف، أن الوزارة تحرص على زيادة السعة السريرية، وتوطين العلاج بالداخل، وتقريب الخدمة للمواطن مضيفا أنه خلال الفترة الماضية؛ شهدت افتتاح العديد من المستشفيات والأقسام والعيادات في عدد من البلديات بشرق وغرب وجنوب البلاد، وذلك بعد تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية وفق للمعايير والمواصفات الطبية العالمية، والتي آخرها افتتاح مستشفى جالو المركزي بجنوب شرق البلاد بسعة 200 سرير. ‬

‫وأشار عقوب، إلى قرب استكمال تنفيذ خطة وزارة الصحة؛ في مجال توطين العلاج بالداخل، وتقريب الخدمة للمواطن بمدينة بنغازي، من خلال سلسلة من الافتتاحات التي ستشهدها المدينة في الفترة القريبة القادمة، والمتمثلة بإعادة افتتاح مستشفى العيون، وإعادة افتتاح مستشفى بنغازي التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب، وعيادة الصابري المركزية، وغُرف العناية والعمليات، والمدرج الدراسي بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي و تفعيل ‬المجلس العربي للاختصاصات الطبية، إلى جانب ‫افتتاح ‬غُرف للعمليات والعنايات بمركز الكلى الهواري، وغُرفة العناية بمركز طب وجراحة القلب بنغازي، وافتتاح عناية الباطنية بمستشفى الهواري.

ولفت عقوب إلى افتتاح الحكومة الليبية خلال الفترة المقبلة‬، مستشفى البريقة، ومستشفى المسالك بنغازي، ومستشفى أمساعد العام، ومستشفى عمر المختار بطبرق، ومستشفى جالو للطوارئ، وقسم كلى بأجدابيا، إلى جانب عدد من العيادات، ووحدات الرعاية الصحية الأولية ببلدية أم الرزم، وصولا إلى الكفرة التي ستشهد قرب افتتاح مركز الكفرة للنساء والولادة، قسم الإيواء والعمليات.