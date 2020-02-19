المسماري: عناصر متطرفة أرسلتهم تركيا تمثل بالجثث في طرابلس

أخبار ليبيا24

استعرض الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، جانبًا من الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها العناصر الإرهابية التي أرسلتها تركيا إلى طرابلس.

وعرض المسماري، صورًا لضحايا لقتلوا على يد عناصر إرهابية وقد جرى التمثيل بها بعد قتلها. وقال المسماري: “إن إرهابيي داعش الذين أرسلتم تركيا يمثلون بجثث القتلى في طرابلس”، مشيرًا إلى أن أنقرة مستمرة في إرسال العناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا.

وأضاف المسماري، “إن العمليات التي يقوم بها الإرهابيون من داعش والقاعدة في طرابلس تتمثل في قطع الرؤوس والحرق والتفخيخ”.

واتهم المسماري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالاتجاه إلى التصعيد في ليبيا بشكل كبير جدا، مشيرًا إلى أنه أصبح يتكلم وكأنه رئيسًا لطرابلس.

وقال المسماري: “حربنا ضد الإرهاب المتمثل في أشخاص ومؤسسات، ولا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أرضنا”، مشددًا على أنه لا سلام ولا تهاون مع الإرهابيين ولا هدنة مع المحتل الأجنبي. وأضاف، أن “تركيا ترسل السلاح والعتاد العسكري إلى طرابلس وتنقل إرهابيين خطرين جدا”.

وقال المسماري: “إن على الميليشيات في طرابلس التراجع قبل أن تقتل بجانب الغزاة الأتراك والمرتزقة السوريين”، مشيرًا إلى أن المجموعات المسلحة باتت محصورة في مساحة ضيقة جدا من الأراضي الليبية.

وأضاف، “على المرتزقة السوريين المغرر بهم تسليم أنفسهم للجيش الليبي وسيتم توفير ممرات آمنة لهم للخروج وحل مشاكلهم مع القيادة السورية”.

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