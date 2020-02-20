القنصل الليبي الجديد بتونس يستقبل نظيره المغربي

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

20 February, 2020

التقى المكلف بمهام القنصل الليبي بتونس فاضل القريو، الأربعاء بمقر القنصلية الليبية بالعاصمة التونسية، قنصل المملكة المغربية علي بن عيسى.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الليبية، أكد الجانبان على ضرورة التنسيق الدائم بين الجانبين لما فيه مصلحة الشعبين المغاربيين، وطالب القريو الحكومة المغربية بمزيد من التعاون وتقديم التسهيلات والخدمات للمواطنين الليبيين القاصدين المملكة المغربية.

بدوره، شدد القنصل المغربي، على حرص بلاده على التعاون الكامل مع الجانب الليبي في كل المجالات وتقديم الخدمات، والتواصل مع السلطات الليبية لإتمام الإجراءات بشكل سريع للمواطنين المغاربة الراغبين في العودة إلى المملكة، بحسب المنشور.