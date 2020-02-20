شويغو وحفتر يتفقان على أهمية التسوية السياسية في ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو، التقى يوم أمس الأربعاء بالمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني.

وأشارت الوزارة أن اللقاء الذي عُقد في العاصمة الروسية موسكو، تناول الوضع الليبي.

وأوضحت الوزارة الروسية، إن الجابنان شويغو وحفتر، قد اتفقا على أهمية المباحثات الروسية التي عُقدت في الثالث عشر من شهر يناير الماضي، لتسوية الملف الليبي.

وأكد الطرفان، على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، وعدم وجود بديل للطرق السياسية، لإنهاء الأزمة وعودة الاستقرار في كل ليبيا.

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