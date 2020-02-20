اخبار ليبيا الان

شويغو وحفتر يتفقان على أهمية التسوية السياسية في ليبيا

تم النشر منذُ 13 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو، التقى يوم أمس الأربعاء بالمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني.

وأشارت الوزارة أن اللقاء الذي عُقد في العاصمة الروسية موسكو، تناول الوضع الليبي.

وأوضحت الوزارة الروسية، إن الجابنان شويغو وحفتر، قد اتفقا على أهمية المباحثات الروسية التي عُقدت في الثالث عشر من شهر يناير الماضي، لتسوية الملف الليبي.

وأكد الطرفان، على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، وعدم وجود بديل للطرق السياسية، لإنهاء الأزمة وعودة الاستقرار في كل ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك