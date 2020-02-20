سرت تطلق أولى الندوات العلمية حول فيروس كورونا

انطلقت أولى الندوات العلمية للحملة التوعوية حول فيروس كورونا، التي يشرف عليها وينظمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرت، يوم أمس الأربعاء.

وافتتح مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، فعاليات الندوة، بقاعة المحاضرات في العيادة المجمعة سرت، بكلمة مسجلة تحدث فيها عن الوضع الصحي العالمي والمحلي للفيروس والإجراءات التي قام بها المركز للوقاية منه.

كما تضمنت الندوة، بكلمة مسجلة للمنسق الوطنى لبرنامج الرصد والتقصى بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور محمد الفقيه، أوضح فيها عمل فرق الرصد والتقصي في كافة المدن.

و تناولت الندوة عدة محاضرات توعوية، ألقاها فريق مكافحة فيروس كورونا ببلدية سرت، منهم الدكتور محمد ضو والدكتور هيثم غرسة، والدكتورة فاطمة محمد فرهود.

وشهدت الندوة، حضورا كبيرا من العناصر الطبية والطبية المساعدة، بالعيادة المجمعة سرت وعدد من مدراء المراكز الصحية وطلاب بعض الكليات الطبية والمهتمين بملف مكافحة فيروس كورونا.

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