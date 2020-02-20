الفاندي: مصراتة جزء من ترهونة وترهونة جزء من مصراتة

صرح رئيس مجلس أعيان ومشايخ مدينة ترهونة، صالح الفاندى، بأن مدينة مصراتة جزء من ترهونة، وترهونة جزء من مصراتة.

وأوضح الفاندي في حديثه “لبوابة الأهرام” المصرية، بقوله: “هذا كلام، مسئول عنه فأهل مصراتة هم أهلنا، ولن تقيم دولة في ليبيا بلا مصراته، فهي مكون رئيسي من المكونات الليبية الأساسية.”

وأكد رئيس مجلس أعيان ومشايخ ترهونة، أن القبائل الليبية سيكون لها موقف ورؤية للمصالحة مع مدينة مصراتة، بعد سيطرة الجيش الوطني وتحرير كامل التراب الليبي من المجموعات المسلحة.

وأشار الفاندي في تصريحه للصحيفة بقوله:” أنه بعد تحرير العاصمة طرابلس سيكون للقبائل الليبية موقف ورؤية للمصالحة مع مدينة مصراتة وأن يتولى القوات العسكرية داخل المدينة قوات تابعة للجيش الليبى من أبناء مصراتة فقط، لحين حل جميع الإشكاليات وتهدئة النفوس.”

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