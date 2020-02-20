المنظمة الدولية للهجرة تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ المهاجرين في ليبيا

طالبت المنظمة الدولية للهجرة، المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بالسعي لإيجاد “آلية إنزال بديلة وآمنة” للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم من قوارب الهجرة قرب ليبيا.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، إن قرابة 200 مهاجر تمت إعادتهم من البحر وإنزالهم في طرابلس، مشيرة إلى أن موقع إزالهم في الميناء الذي تعرض للقصف المكثف قبل ساعات من إزالهم.

وأشار رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فيدريكو سودا، بأن الوقت قد حان لأن تتخذ ليبيا إجراءات لضمان نقل من تم إنقاذهم في البحر “إلى موانئ الأمان، وإنهاء نظام الاحتجاز التعسفي”.

وأكد البيان الصحفي الصادر من المنظمة الدولية، إن هناك حاجة عاجلة لزيادة قدرة البحث والإنقاذ التي تقودها الدولة، ولإنشاء “آلية إنزال آمنة وسريعة ومفهومة” تتحمل فيها دول البحر الأبيض المتوسط ​​”مسؤولية متساوية في توفير ميناء آمن” لمن يتم إنقاذهم في البحر.

و دعت المنظمة، للاعتراف بجهود سفن المنظمات غير الحكومية العاملة في البحر المتوسط ورفع أي قيود أو تأخير في عمليات النزول إلى شط الأمان.

وأضافت في بيانها: “خلال الأسبوعين الأولين من يناير 2020، تمت إعادة حوالي 1000 مهاجر إلى ليبيا، ونقل 600 منهم إلى منشأة خاضعة لسيطرة وزارة الداخلية” حسب البيان الذي اعتبر “هؤلاء المهاجرين في عداد المفقودين.” وفقا لما نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة.

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