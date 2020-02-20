العقوري: نرحب ببدء العملية الأوروبية لمراقبة حظر السلاح

رحّب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، بالقرار الأوروبي حول العملية البحرية شرق المتوسط، لتنفيذ قرار مجلس الأمن بحظر وصول السلاح إلى ليبيا.

واعتبر العقوري القرار، بالتغير الإيجابي في السياسة الأوروبية تجاه ليبيا، مضيفا أن المجلس طالب مرارا قرارا بمثل هذه القرارات.

ونبّه رئيس لجنة الشؤون الخارجية، على أن شحنات السلاح والمقاتلين التي أرسلتها تركيا إلى طرابلس، قد يكون فيها عناصر متطرفة، تشكل تهديداً جدّيًا لأمن جنوب أوروبا، إضافة إلى دول الجوار .

وأكد العقوري، في تصريحه، على أن أجندات الحكومة التركية غير المسؤولة، لا يهمها إلامصالحها و لا تكترث باستقرار المنطقة.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن أمن أوروبا مرتبط بأمن ليبيا وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من العمل المشترك، لضبط الحدود البحرية المشتركة، بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

وأعرب العقوري، عن أمله بأن تلقى العملية الجديدة، دعم جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، لأجل تحقيق أهدافها، وأن يُستفاد من دروس عملية صوفيا السابقة، مؤكدا بأن الخلافات حول ملف الهجرة لا يجب أن تصرف الدول الأعضاء في الاتحاد، عن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق السلاح والمرتزقة إلى ليبيا.

ورأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية، بأن القرار الأوروبي يشكل أيضا دفعة قوية لنتائج مؤتمر برلين من أجل عودة الاستقرار إلى ليبيا.

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