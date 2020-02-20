الأمم المتحدة تطالب باحترام الهدنة ووقف التصعيد في ليبيا

جدّد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، طلب البعثة الأممية للأطراف في ليبيا، لاحترام الهدنة، والتوقف عن تصعيد النزاع واستهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وأوضح حق، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن حكومة الوفاق، أخطرت البعثة الأممية في ليبيا، بقرار إيقاف مشاركتها مؤقتا في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الجارية في جنيف.

وفي وقت سابق، يوم أمس، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن أملها باستئناف الحوار، مع تنديدها لقصف ميناء طرابلس من قبل الجيش الوطني.

ودعت البعثة في بيان لها، وقف التصعيد والأعمال التي وصفتها بالاستفزازية وتوسيع رقعة القتال. وطالبت من الجميع العودة للحوار لكونه الطريق الوحيدا لإنهاء الأزمة.

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