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الأمم المتحدة تطالب باحترام الهدنة ووقف التصعيد في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدّد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، طلب البعثة الأممية للأطراف في ليبيا، لاحترام الهدنة، والتوقف عن تصعيد النزاع واستهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وأوضح حق، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن حكومة الوفاق، أخطرت البعثة الأممية في ليبيا، بقرار إيقاف مشاركتها مؤقتا في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الجارية في جنيف.

وفي وقت سابق، يوم أمس، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن أملها باستئناف الحوار، مع تنديدها لقصف ميناء طرابلس من قبل الجيش الوطني.

ودعت البعثة في بيان لها، وقف التصعيد والأعمال التي وصفتها بالاستفزازية وتوسيع رقعة القتال. وطالبت من الجميع العودة للحوار لكونه الطريق الوحيدا لإنهاء الأزمة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • – الأجهزة الامنية في المنطقة الغربية – قامت بمداهمة وكر بمنطقة طريق المطار وطريق الفلاح – يوجد فيه عصابات من عمالة عربية وافدة لليبيا ومسلحة – في مخزن مليء بالقاذفات والمدافع والأسلحة والذخيرة – وتبين بعد القبض عليهم انهم يقومون بالضرب العشوائي للسلاح باوامر من بعض سكان المنطقة الشرقية و أشخاص من مصراتة مزروعين في العاصمة في الفنادق – عبر الهواتف النقالة –
    وذلك لإزعاج السلطات وزعزعة قرار وقف إطلاق النار واتهام الادارة الحكومية بالوفاق بخرق الهدنة –
    وتبين انهم عمال عرب واجانب في بعض الورش -يعيشون داخل سراديب تم حفرها داخل هذه الورش – وأنهم عبيد مأمورون وليس لهم علاقة بالسلاح الذي معهم .
    وعلى المواطنين الليبيين داخل المناطق والبلديات التعامل بحذر وإبلاغ الأجهزة الامنية الليبية الشرعية وقوات الردع الخاصة – مع اي أشخاص يشتبه بهم – للحد من إطلاق النار المتعمد من الوافدين الأجانب وعدم احترامهم للامن والاستقرار في الدولة الوافدين اليها .

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