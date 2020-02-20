إيطاليا تدعو المفوضية الأوروبية بالتزام إنساني في ليبيا

دعت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية إيمانويلا ديل، إلى إلتزام المفوضية الأوروبية على المستوى الإنساني في ليبيا.

وأوضحت ديل، خلال لقائها مع مع المفوض الأوروبي لشؤون إدارة الأزمات، جانيز ليناريتش، بقولها ندعو إلى “التزام متزايد من جانب المفوضية الأوروبية على المستوى الإنساني في ليبيا”. بحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

وأعربت نائبة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن أملها في التزام متزايد من المفوضية الأوروبية، في ليبيا، على المستوى الإنساني، إضافة إلى المجالات الأخرى التي تُمثّل الأولوية في تعاون إيطاليا الإنمائي، بما في ذلك القرن الإفريقي ومنطقة الساحل.

وأشارت الوزارة الإيطالية، أن إيمانويلا ديل، بحثت مع المفوض الأوروبي، عدة ملفات منها الملف الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية