تبون: الجزائر مستعدة لإحلال السلام بسرعة في ليبيا

أبدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استعداد بلاده على إحلال السلام بسرعة في ليبيا، لو تحصّلت على تفويض من مجلس الأمن.

ويأتي تصريح الرئيس الجزائري، في مقابلة مع صحيفة ” لوفيجارو” الفرنسية، سيُنشر اليوم الخميس، وفقا لما نقله موقع “بوابة الإهرام” المصرية”.

وأوضح تبون في المقابلة: “اليوم، يجب علينا دفع الليبيين للحوار وإعادة بناء دولتهم. إذا تم تفويضنا من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فيمكننا إحلال السلام بسرعة في ليبيا ، لأن الجزائر وسيط مخلص وذو مصداقية ومقبول من جميع القبائل الليبية”.

وحذّر الرئيس الجزائري، دول أوروبا والبحر المتوسط من تحويل ليبيا إلى “صومال جديد”.

وأضاف تبون في المقابلة بقوله: “لا يجب خوض حروب بالوكالة، ويجب أن يتم التعهد بعدم بيع الأسلحة والتوقف عن جلب المرتزقة .. الجزائر تزود الليبيين بالغذاء والدواء وليس الأسلحة لقتل بعضهم البعض”.

وأشار الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون: “من حظ ليبيا اليوم هو أن قبائلها الكبيرة لم تحمل السلاح. إنها جميعا مستعدة للمجيء إلى الجزائر لصياغة مستقبل مشترك. نحن الوحيدون الذين يقدمون حلولا جدية وغير مرتبطة بمقابل، لكن لا يريدون أن نقوم بذلك رغم أن الجزائر ليس لديها هدف للهيمنة، أو تستهدف ثروات هذا البلد الشقيق الذي فتح أبوابه لنا خلال حربنا من أجل التحرير”.

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