تواصل حملة تنظيف مدخل مدينة سبها

اخبار ليبيا24

يواصل شباب حي الطيوري بسبها مبادرة حملة التنظيف، والتي تستهدف تنظيف وتهيئة مدخل مدينة سبها الجنوبي، بمجهودات وتبرعات من أهالي الحي.

وتشمل الحملة تنظيف الشوارع من الاتربة، وإزالة مخلفات الحروب التي شهدتها المنطقة في السنوات الماضية، وإنارة الطرق المؤدية لقاعة الشعب بالقرب من مدخل المدينة.

وقال المشرف على حملة تنظيف مدخل مدينة سبها بركة السنوسي لأخبار ليبيا24، إن هذه الحملة جاءت لإعادة الحياة في مدخل المدينة، الذي يتحكم في مسارات مهمة داخل المدينة، كمطار سبها الدولي وعدة مؤسسات أمنية وتعليمية وخدمية.

وأوضح السنوسي أن الحملة كانت بمجهودات ذاتية وتبرعات من الأهالي والمارة من سكان سبها والجنوب، مبيناً ان أعمال التنظيف والإنارة مستمرة لعدة ايام حتى تكتمل كل الطرق المؤدية لمدخل المدينة.

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