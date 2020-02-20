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تركيا تُشكّك بقدرة المجتمع الدولي على وقف القتال في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو: لا نرى إرادة قوية لإنهاء الصراع في ليبيا والنظام العالمي ليس بمقدوره وقف القتال

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • تشك ولا تشخ ياشويش تركيا انت وشوشو المعتوه شين دخلك اصلا بليبيا الا تستحى بعد ما اتفضحتم فى حلب وادلب واكثر من مليون نازح على الحدود التركية السورية كفاية غباء

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  • وانا اشخ على السلطان المعتوه المسعور المسطول الذى يتناقض كلامه مع كلامك ياشاويش فهو يدعى انه سيمكن المليشيات الارهايية الغبية المحاصرة فى مساحة صغيرة من السيطرة على ليبيا كلها واضح ان الصنف الذى يتعاطاه المعتوه مغشوش

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