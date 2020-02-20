التليسي يبحث تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا والمجر

اجتمع وكيل الشؤون الفنية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمود خليفة التليسي، مع وكلاء وزارة الخارجية والتجارة المجرية خلال الأيام الماضية، لبحث الوضع السياسي الحالي في ليبيا ورؤية حكومة الوفاق لحل الأزمة الراهنة.

وأكد التليسي خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية والتجارة المجرية بالعاصمة بودابست، على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المجر في تعزيز السلم والاستقرار في ليبيا.

كما التقى التليسي، مع وكيل الشؤون الفنية مع فرانتش دانتش وكيل شؤون تحديات الهجرة، حيث تناول اللقاء تحديات المرحلة الراهنة التي تواجهها ليبيا في معالجة مسائل الهجرة غير الشرعية وابعادها الأقلية والدولية، وأهمية الدعم الدولي لمواجهة هذه الظاهرة والتصدي لانتشار السلاح ومكافحة نشاط المجموعات الخارجة عن سلطة الدولة.

كما التقى مع لاسلو فارداي وكيل الوزارة لتطوير العلاقات مع الجنوب، حيث تركز النقاش في التباحث من أجل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين ودعمها في شتى المجالات.

وفي ختام هذه الاجتماعات اتفق الجانبين على تطابق وجهات النظر، وضرورة التواصل للمزيد من المشاورات التي تهدف إلى حل العديد من المشاكل التي تهم البلدين في مجال الهجرة غير الشرعية وانتشار السلاح وعودة الاستقرار إلى ليبيا.