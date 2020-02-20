الاتحاد الإفريقي يعلن عزمه إرسال بعثة لمراقبة وقف النار في ليبيا

العنوان_ليبيا

كشف مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، أن الاتحاد الإفريقي يعتزم نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا والاتصال مع الأطراف الليبية.

وقال شرقي، في تصريحات صحافية أمس الأربعاء، “نعتزم فور تأكدنا من احترام وقف إطلاق النار بشكل فعلي نشر بعثة مراقبة عسكرية لمراقبة اتفاق إطلاق النار وضمان الاتصال مع الأطراف الليبية، سنتطرق مع الأمم المتحدة إلى إمكانية إرسال بعثة تقييم مشتركة”.

كما أكد شرقي، على التزام الاتحاد الإفريقي بتسوية الأزمة في ليبيا مذكرا بالقرارات المتخذة على مستوى قمة مفوضية السلم والأمن وندوة رؤساء الدول والحكومات.