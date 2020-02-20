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صنع الله والسفير الأمريكي يبحثان تبعات إغلاق النفط

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال لقاء جمعه مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند آخر التطورات في ليبيا ومن أبرزها إغلاق الحقول والموانئ النفطية.

وفي بيان للسفارة الأميركية أعرب نورلاند عن قلق بلاده العميق إزاء القصف الذي طال ميناء طرابلس التجاري ومنع وصول شحنات الوقود الضرورية للاستخدام المدني ما يضاعف معاناة الشعب الليبي.

وجدد السفير الأمريكي دعوته إلى فتح الحقول والموانئ النفطية ومراقبة بلاده الآثار الإنسانية للنزاع في ليبيا عن كثب بما في ذلك تفاقم نقص الوقود في جميع أنحاء البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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