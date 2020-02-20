صنع الله والسفير الأمريكي يبحثان تبعات إغلاق النفط

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال لقاء جمعه مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند آخر التطورات في ليبيا ومن أبرزها إغلاق الحقول والموانئ النفطية.

وفي بيان للسفارة الأميركية أعرب نورلاند عن قلق بلاده العميق إزاء القصف الذي طال ميناء طرابلس التجاري ومنع وصول شحنات الوقود الضرورية للاستخدام المدني ما يضاعف معاناة الشعب الليبي.

وجدد السفير الأمريكي دعوته إلى فتح الحقول والموانئ النفطية ومراقبة بلاده الآثار الإنسانية للنزاع في ليبيا عن كثب بما في ذلك تفاقم نقص الوقود في جميع أنحاء البلاد.

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