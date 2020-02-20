اعتقال قبطان سفينة للاشتباه بتهريبه أسلحة إلى ليبيا

كشف المدعي العام الإيطالي عن مستجدات قضية سفينة الشحن التي ترفع العلم اللبناني المحتجزة لدى سلطات بلاده بعد الاشتباه بشحنها أسلحة من تركيا إلى ليبيا- في رحلة رافقتها فيها فرقاطة تركية-، قبل وصولها إلى ميناء جنوة الإيطالي.

وقال المدعي العام إن “قبطان سفينة الشحن التي رُصدت قبالة سواحل ليبيا في الـ28 من يناير الماضي، قد اعتقل شمال إيطاليا للاشتباه بقيامه بتهريب أسلحة بين تركيا وليبيا”.

وأضاف المدعي أن القبطان يخضع للتحقيق لـ”قيامه بتسليم صواريخ ودبابات ومعدات عسكرية إلى ليبيا في انتهاك للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على تصدير السلاح إلى ليبيا”.

وفي إشارة إلى تورّط تركيا بشكل مباشر في القضية، صرح المدعي العام الإيطالي بأن القبطان “يُشتبه في قيامه بالاتجار مع مسؤولين عسكريين أتراك لم يتم تحديد هويتهم بعد”، بحسب ما نقله موقع “ليبانون ديبايت”.

يُشار إلى أن 218 قد تحصلت على صور ومقاطع فيديو تُظهر وصول أسلحة وآليات عسكرية على متن سفينة حربية وصلت ميناء طرابلس في الـ28 من يناير، قبل أن يؤكد صحتها الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري.

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