زاعمًا مغادرة البعثة الأممية طرابلس قريباً.. اخليل : العدو يستعد لمحاولة جديدة لاجتياح العاصمة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

زعم آمر سلاح المدفعية، في القوات التابعة لحكومة الوفاق، فرج مصطفى اخليل، مغادرة البعثة الأممية لدى ليبيا، العاصمة طرابلس، خلال 48 ساعة، موضحًا أن الولايات المتحدة منحت قائد الجيش المشير خليفة حفتر فرصة جديدة.

اخليل قال في تدوينة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “أعتقد أن البعثة الأممية بليبيا ستغادر طرابلس خلال 48 ساعة، لأن العدو أعطى الإيعاز لمحاولة جديدة لاجتياح طرابلس، وسيرجع ويجر أذيال الخيبة كعادته”.

وتابع: “المعركة هذه المرة قوية على جميع الأصعدة والمحاور وستتركز على العاصمة فقط، دون تحريك جبهة سرت، والمتمرد في صراع مع الزمن بعد أن منحه الأمريكان فرصة جديدة، وإلا سيعود لطاولة السياسة، ومُجبر بفتح صمامات البترول”.

وأكمل اخليل : “بالنسبة لمعنويات قواتنا والله تعانق السماء، وبإذن الواحد الأحد لن يتقدم شبرًا واحدًا، نحن طوال تسعة أشهر نقاتل بمعدات وتقنيات بسيطة وليست متطورة، وحاليًا الدعم اكتمل ومن تجهيزات حديثة ومتطورة، ونحن إلى هذه الساعة نعتبر المنتصرون ميدانيًا ليس بإحراز تقدم أو السيطرة على مواقع العدو، إنما إننا استطعنا طوال تسعة أشهر إلحاق أكبر خسائر بشرية بالعدو وبآلياته استنزاف كبير لقوات العدو بفضل الله وبفضل رجالكم من كافة المناطق بدون استثناء”.

واستطرد: “العدو يخسر يوميًا بشر وعتاد ومال، يوميًا يتزود بالمال والمعدات من دول محور الشر طوال هذه الأشهر والنتيجة تدمير على أسوار العاصمة طرابلس، بنغازي والمنطقة الشرقية أصبحت طرابلس لهم لا تعني إلا شبح الموت الذي يذهب لا يعود هذه حقيقة”.

واختتم: “حاليًا ضرورة تكاتف كافة الجهود والقوى الداخلية بطرابلس ضد هذا العدو الجبان ونبذ كافة الخلافات جانبًا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24