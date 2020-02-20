وزير الخارجية التركي: حفتر لم يلتزم باتفاق وقف النار في ليبيا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة تسعى لتحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال أوغلو في مقابلة مع قناة “تي آر تي” التركية اليوم الخميس، إن حفتر لم يلتزم باتفاقي وقف إطلاق النار الصادرين عن اجتماع موسكو ومؤتمر برلين، مشيرا إلى أن النظام العالمي غير قادر على التحرك لوقف الاقتتال في ليبيا، وليس لديه إرادة قوية لإنهاء الصراع هناك.

وتابع قائلا: “موقف تركيا واضح حيال ليبيا، نحن نريد تحقيق توازن في الميدان”، وأضاف “الانتقال إلى مرحلة الحل السياسي في ليبيا، سيكون صعبا للغاية في ظل انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار”، بحسب تعبيره.