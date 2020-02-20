داعيًا لهجوم مضاد ضد حفتر وقواته .. صهد: تعليق السراج لمفاوضات جنيف خطوة صحيحة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، إبراهيم صهد، إن إعلان فائز السراج عدم المشاركة في مباحثات جنيف، يُعد تصحيحًا لخطأ ارتكبه المجلس الرئاسي بالموافقة على المشاركة في مباحثات “5+5” في الوقت الذي تستمر فيه “قوات حفتر” بقصف طرابلس ومعيتيقة، وبفرض حظر جوي على معيتيقة.

صهد أضاف أن “قوات الجيش التابعة لحفتر لم توقع على وقف إطلاق النار، ولذلك كان من الأولى امتناع المجلس الرئاسي عن المشاركة في أي مباحثات عسكرية، إلى أن يتم وقف إطلاق النار من قبل الميليشيات، وانسحابها وعودة المهجرين إلى مواقعهم ومنازلهم”.

وواصل : “لابد أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في حماية المدنيين، عندما يكون هناك وقفًا حقيقيًا لإطلاق النار، والآن ذهب الوفد المفاوض ورجع بعد الجولة الأولى دون أن يتحقق أي شيء، والطرف الآخر تعنت ورفض أي تعديلات، ويُصر على بقاء قواته في المواقع الحالية، وهي مواقع في جل طرابلس، وتهدد المدنيين ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال”.

وأكمل: “لماذا تم إرسال الوفد مرة ثانية، طالما أن الجولة الأولى لم تحقق أي نتائج؟، والدليل على ذلك، قصف ميناء طرابلس، ويجب أن يكون واضحًا أنه ليس هناك لوقف إطلاق النار لا من مجلس الأمن، ولا من برلين ولا من موسكو، وكل ما فعله المجتمع الدولي في مجلس الأمن، هو أنه أحال قرار وقف إطلاق النار إلى لجنة “5+5” .

واستطرد “صهد”: “ليس هناك وقف لإطلاق النار، وليس هناك هدنة كما يدعي غسان سلامة، لذلك يجب أن يكون هناك عمل جاد لهجوم مضاد لإخراج حفتر من المشهد عامة، وليس من محيط طرابلس فقط”.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، تعليق كافة المفاوضات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها البعثة الأممية.

وقال السراج، في تصريحات له: “إن الحديث عن استئناف مفاوضات السلام، تجاوزته الأحداث على الأرض، وسط القصف المتواصل من الميليشيات التي تحاول السيطرة على طرابلس”.

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