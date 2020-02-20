بوريل يدعو الأطراف الليبية للانخراط في حوار سياسي

أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل، على ضرورة عودة الأطراف الليبية إلى اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار في البلاد.

ودعا بوريل، في تصريحات صحافية، كافة أطراف النزاع في ليبيا العودة سريعاً للتهدئة واحترام اتفاق الهدنة، قائلا إن “على أطراف النزاع الامتناع عن أي عمل عسكري آخر، والعودة للانخراط في حوار سياسي لحل الأزمة الليبية”، على حد تعبيره.

وشدد بوريل، على أن الأطراف الليبية والدولية تحتاج إلى الحفاظ على زخم عملية برلين واحترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 لعام 2020، مشيرا إلى أهمية استئناف المحادثات في جنيف تحت قيادة الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن، حتى تتحرك الأطراف نحو الالتزام بوقف إطلاق نار مستدام.