أثينا “تُكذّب” أردوغان.. وتجدد رفضها للاتفاقية البحرية

تقرير 218

يطل الاتفاق البحري بين حكومة الوفاق والحكومة التركية بأبعاده السياسية مرة أخرى، عبر موقف يوناني رافض للاتفاقية منذ لحظة توقيعها.

وجددت أثينا رفضها للاتفاقية رداً على تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب أردوغان أمام البرلمان، وادعى فيها أن الأولى قبِلت الوضع الراهن في البحر المتوسط بعد اتفاق أنقرة مع حكومة الوفاق.

وأكدت أثينا على لسان المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، أليكساندروز جينيماتاس أن هذه الأنشطة التي تقوم بها تركيا مؤخراً تقوض الاستقرار الإقليمي.

وأضاف المتحدث في بيان أن اليونان والمجتمع الدولي يرفضان ويدينان خطوات تركيا غير القانونية في المنطقة وأن أنشطة تركيا تخلق ذرائع لانتهاك حظر الأسلحة في ليبيا.

ويحاول أردوغان جاهدا فرض هذه الاتفاقية التي ترفضها اليونان وعديد الدول الأوروبية عبر التسويق لها على أنها قانونية في حين تعتبرها كافة الدول المعنية انتهاكاً لسيادة مياهها الإقليمية، وعبثاً علنياً في ثروات المنطقة.

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